Maltempo: Bolzano, violento temporale con allagamenti

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - Gran lavoro la scorsa notte per i vigili del fuoco per un nuovo violento temporale che si è abbattuto sulla conca di Bolzano.

Come per il temporale di circa due settimane fa, numerosi sottopassi stradali sono stati allagati e sono stati liberati con i sistemi di pompaggio. L'acqua è penetrata negli edifici residenziali e ha provocato allagamenti nei locali interrati.

In seguito ad uno smottamento la statale del Brennero è stata chiusa tra il casello autostradale di Bolzano Nord e Prato Isarco.