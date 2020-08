In Alto Adige sospese attività di discoteche e sale da ballo

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - Dopo la riapertura avvenuta il 15 di luglio anche in Alto Adige, da oggi e fino al 7 settembre, sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Confermato anche l'obbligo di indossare le mascherine nei contesti in cui sussiste il rischio di assembramenti. Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Komptascher, che i contenuti dell'ordinanza emanata domenica 16 agosto dal Ministero della Salute. "Nell'ordinanza ministeriale - chiarisce il presidente in una nota - è prevista la clausola di salvaguardia, ma si è deciso di adottare le stesse misure anche perché da noi, di fatto, per quanto riguarda l'uso delle protezioni individuali all'aperto, l'obbligo di portarle in caso di assembramenti non è mai venuto meno".

Tra le 18 e le 6 sarà quindi obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici in cui si possano formare degli assembramenti. (ANSA).