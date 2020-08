Coronavirus: da trentini all'estero richiesti 2.500 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Sono 2.500 finora le richieste di tamponi provenienti da trentini che hanno scelto di andare in vacanza in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Al rientro in Italia è infatti obbligatorio sottoporsi al test all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o all'Azienda provinciale per i servizi sanitari entro 48 ore dal rientro. Per effettuare il tampone in Trentino è necessario compilare il form online disponibile sul sito dell'Azienda sanitaria, che contatterà la persona per fornire giorno, ora e luogo per effettuare il tampone. (ANSA).