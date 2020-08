Coronavirus: due nuovi casi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - Sono 2 i nuovi positivi registrati nelle ultime ore in Trentino dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il rapporto odierno informa inoltre che scendono a 2 i pazienti ricoverati per Covid in ospedale, di cui 1 rimane in rianimazione. Ieri sono stati analizzati 1.425 tamponi. (ANSA).