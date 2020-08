Coronavirus: 3 nuove infezioni in Alto Adige su 1.590 test

(ANSA) - BOLZANO, 13 AGO - Ancora tre nuove infezioni da coronavirus in Alto Adige: le hanno rilevate i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, sulla base di 1.590 tamponi. Il numero totale delle persone positive al Covid 19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale quindi a 2.781, solo due in più rispetto ad ieri perché è stata corretta una registrazione doppia.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private sono 7 (uno in meno rispetto ad ieri) ed uno in terapia intensiva, dove da diversi giorni non si registravano ricoveri per infezioni da coronavirus. Altri 3 pazienti si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Attualmente, 1.328 persone sono in quarantena o in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.367 (10 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 884 persone (1 in più rispetto ad ieri) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

