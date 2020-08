Bonus Covid chiesto anche da 4 consiglieri altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 13 AGO - "Tutti i consiglieri provinciali che hanno chiesto il bonus Covid di 600 euro, devono dimettersi immediatamente". Lo chiede il Forum Politikerrenten dopo la scoperta che anche quattro consiglieri provinciali altoatesini - il vicepresidente della Provincia, Arnold Schuler, ed Helmut Tauber e Gert Lanz della Svp, e Paul Köllensperger del Team K - hanno chiesto il bonus per le partite Iva.

"Non voglio cercare scuse e anzi lo voglio dire con chiarezza: ho fatto un grave errore", ha dichiarato Köllensperger che, come Tauber, ha anche ottenuto il bonus. "Ho già restituito il bonus - ha aggiunto - ma questo non cancella quanto accaduto, ne sono consapevole".

"Quanto accaduto è stato un errore, indipendentemente dalle rispettive situazioni e dai motivi individuali", ha affermato la Svp in una nota dopo un incontro di chiarimento tra i tre consiglieri interessati, il segretario politico, Philipp Achammer, ed il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, annunciando che "i consiglieri metteranno immediatamente in ordine la situazione individuale e rimborseranno o non accetteranno l'importo richiesto". (ANSA).