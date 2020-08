Maltempo: frana di fango a Vandoies di sopra

(ANSA) - BOLZANO, 11 AGO - Un violento temporale ha provocato, la scorsa notte a Vandoies di sopra, in Val Pusteria, una frana di fango che ha investito il paese provocando molti danni, ma nessun ferito. Due vigili del fuoco, intervenuti per le operazioni di soccorso, sono stati quasi travolti dal torrente di acqua e fango che si è riversato tra le case, ma, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo. Un'autopompa dei vigili del fuoco è stata spazzata via per diversi metri. La strada del sole in direzione di Terento rimane chiusa a causa della frana. (ANSA).