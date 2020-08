Fase 3: Kompatscher, osservare le regole vigenti

(ANSA) - BOLZANO, 11 AGO - "La situazione in Alto Adige è sotto controllo, ma a causa del flusso turistico e dei lavoratori stagionali che vengono in Alto Adige il rischio è piuttosto elevato, pertanto vanno osservate attentamente le regole vigenti", così il governatore Arno Kompatscher sulla situazione Covid-19 in Alto Adige.

"Ribadiamo le regole esistenti del distanziamento, delle mascherine e dell'igiene scrupolosa delle mani", ha detto Kompatscher.

Il personale delle attività commerciali, ricettive e della gastronomia dovranno indossare la mascherina chirurgica non solo in caso di contatto con ospiti e clienti, bensì anche in tutte le occasioni di contatto reciproco. La giunta ha discusso oggi questo lieve inasprimento delle misure di prevenzione da contagio da coronavirus che verrà formalizzato giovedì in una seduta straordinaria di giunta. Così la politica reagisce ai recenti episodi di contagi all'interno di strutture ricettive avvenute fra il personale. Ribadita inoltre l'esortazione ai sindaci di prescrivere l'uso della mascherina anche all'aperto in caso di eventi che comportano grandi assembramenti di persone. (ANSA).