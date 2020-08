A violoncellista Brunello premio 'Guardiano dell'Arca'

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Al violoncellista Mario Brunello è stato assegnato il riconoscimento "Guardiano dell'Arca" nell'ambito della 10/a edizione del Premio Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi.

"Con i suoi concerti sulle Dolomiti, ma anche sull'Etna e sul monte Fuji, Mario Brunello ha portato la musica in montagna e la montagna nella musica - spiega il presidente del Premio Sergio Frigo - contribuendo ad arricchire entrambe di emozioni e valori inediti, e portando un pubblico eterogeneo ma via via più appassionato ad apprezzare - insieme - il silenzio dei grandi spazi incontaminati, i suoni del bosco e della natura e i capolavori dei grandi maestri della musica".

Il riconoscimento sarà consegnato - assieme ai premio al miglior libro dell'anno, che sarà selezionato dalla giuria composta da Mario Isnenghi, Ilvo Diamanti, Marco Albino Ferrari, Paola Filippi e Daniele Jalla fra i 61 titoli pervenuti alla segreteria del premio - nel corso di una cerimonia che si terrà a Riva del Garda il 17 settembre. (ANSA).