Muore schiacciato da muletto in ditta di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Un operaio di una ditta di Bolzano in via Volta è morto oggi dopo essere rimasto incastrato sotto ad un muletto.

Dopo i primi soccorsi, l'uomo, di 70 anni, che ha subito l'amputazione di un braccio, stato ricoverato all'ospedale cittadino ma è deceduto dopo alcune ore in seguito i gravi traumi riportati. Secondo una prima ricostruzione, pare che il mezzo si sia rovesciato in una discesa del magazzino travolgendo il lavoratore. (ANSA).