Dal 14 al 31 agosto torna il Bazar dei libri a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Dal 14 agosto fino al 31, in piazza Walther a Bolzano, si potranno acquistare libri a prezzi ridotti. Dopo il successo degli anni scorsi, anche quest'anno gli editori nell'Unione organizzeranno il Bazar dei libri che, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti e per evitare grandi assembramenti, sarà allestito in un tendone più grande. Per questa iniziativa le case editrici A. Weger, Alpha-Beta, Athesia-Tappeiner, Curcù Genovese, Edition Raetia e Folio offriranno i libri in giacenza a pochi euro: libri di cucina, guide escursionistiche, libri sul Tirolo, di storia e narrativa. Il Bazar dei libri sarà organizzato in collaborazione con il Comune di Bolzano.

"Il Bazar dovrebbe risvegliare il piacere della lettura riportando alla luce le giacenze di magazzino delle case editrici altoatesine. Anche in questa situazione difficile vorremmo dimostrare la nostra disponibilità nei confronti dei clienti. L'evento nel capoluogo della nostra provincia negli anni scorsi ha attirato molti amanti della lettura nel nostro tendone", sottolinea il presidente degli editori nell'Unione, Hermann Gummerer. (ANSA).