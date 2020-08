Coronavirus: in Alto Adige 1 nuovo caso positivo

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Nelle ultime 24 ore L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha esaminato 493 tamponi, ed è stata trovata una nuova infezione da Coronavirus. Le persone in quarantena o isolamento domestico sono complessivamente 1.163. I pazienti ricoverati in ospedale sono 8, sono invece 5 quelli ospitati nella struttura militare di Colle Isarco, messa a disposizione dallo scorso marzo per l'emergenza. (ANSA).