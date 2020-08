Coronavirus: 5 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 AGO - Cinque nuovi positivi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige, su 1.115 tamponi analizzati. Lo comunica l'Azienda sanitaria provinciale.

Fino ad oggi sono stati effettuati in Alto Adige 112.928 tamponi su 58.633 persone.

Attualmente i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private sono 8, 5 quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Nessuno ricoverato in reparti di terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.117. (ANSA).