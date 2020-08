In Trentino estesa gratuità vaccino antinfluenzale

(ANSA) - TRENTO, 07 AGO - La Giunta provinciale di Trento ha aggiornato il calendario delle vaccinazioni, estendendo l'offerta gratuita del vaccino antinfluenzale per le persone a partire dai 60 anni di età, per i bambini compresi tra i sei mesi ed i sei anni e per i soggetti a rischio di complicanza, tra cui le donne nel periodo pre e post parto e gli addetti a servizi pubblici di primario interesse (medici, forze di polizia, vigili del fuoco, traporti pubblici, docenti, addetti alla distribuzione di generi alimentari).

"L'obiettivo è raggiungere una copertura vaccinale del 75% dei soggetti a rischio nella prossima stagione influenzale, in modo da evitare la circolazione in contemporanea del virus influenzale e del Sars-Cov-2", ha detto l'assessore alla salute Stefania Segnana. (ANSA).