Coronavirus: 4 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 06 AGO - Sono quattro i nuovi casi positivi da coronavirus rilevati in Trentino nelle ultime 24 ore su 1.476 tamponi analizzati.

Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ricordando come siano ancora tre i pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali trentini.

Tutti i quattro nuovi casi sono emersi dalle campagne di screening. (ANSA).