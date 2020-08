Coronavirus: +12 casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.234 tamponi, 12 dei quali sono risultati positivi. Sono 952 le persone in isolamento domiciliare.

Sul Renon 4 componenti di una famiglia di turisti tedeschi, che trascorre le vacanze in un appartamento, sono risultati positivi. È già stato organizzato il rientro a casa della famiglia. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha provveduto a sottoporre a tampone la cerchia di persone venute in contatto con le persone infette.

In un albergo nel comune di Malles un collaboratore è risultato positivo al test. Sono scattati subito i controlli su tutti gli altri collaboratori venuti in contatto con il collega infetto. In base all'analisi del rischio è stata disposta la sanificazione dell'esercizio ricettivo.

Nel frattempo è in pieno corso l'effettuazione dei test sui raccoglitori di frutta. Nei giorni scorsi sono state sottoposte a tampone 136 persone. Finora, tutti hanno avuto esito negativo.

