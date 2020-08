Elezioni: Azione Unione sostiene Ianeselli

(ANSA) - TRENTO, 05 AGO - È stata presentata a Trento, la lista "Azione Unione", a sostegno della candidatura di Franco Ianeselli a sindaco. La lista si propone in continuità con il pensiero d'ispirazione liberale e cattolico sociale della Margherita, di cui riprende il simbolo. All'evento erano presenti l'ex presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai, il senatore Mario Raffaelli e il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Ianeselli.

"Una lista che nasce dall'esperienza politica, che esprime serietà in un momento difficile e che rappresenta uno spaccato della nostra città. Cercheremo di non disperdere il buon governo che ha caratterizzato l'amministrazione comunale fino a oggi", ha detto Dellai.

La lista si presenta con un programma incentrato dell'ospitalità, sull'apertura internazionale, sull'innovazione.

Tra i candidati vi sono Giovanna Flor (amministratrice unica di Bauer Spa), l'assessore all'istruzione Chiara Maule, lo storico Vincenzo Calì, il consigliere comunale Renato Tomasi. (ANSA).