Coronavirus: 2 nuovi contagi in Trentino su 395 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 04 AGO - Sono due, non collegati tra di loro, i nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino, su 395 tamponi tamponi analizzati nei laboratori dell'ospedale S.

Chiara. Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel primo caso sono stati riscontrati sintomi evidenti, mentre il secondo caso è risultato dagli screening che continuano ad essere effettuati sul territorio. (ANSA).