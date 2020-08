Coronavirus: negativi tutti i tamponi del focolaio a Sesto

(ANSA) - BOLZANO, 31 LUG - Proseguono i controlli epidemiologici e i test su dipendenti e ospiti di quattro strutture turistiche di Sesto e della vicina provincia di Belluno. In tutto sono stati prelevati oggi circa 300 campioni.

I 70-80 tamponi effettuati ieri sui dipendenti hanno dato tutti risultato negativo.

Sono stati prelevati circa 300 tamponi, sia tra i dipendenti che tra gli ospiti. I risultati di questi tamponi saranno disponibili nell'arco della giornata di domani. La direttrice del dipartimento di prevenzione, Dagmar Regele, sottolinea che la situazione è strettamente monitorata e controllata.

In merito alle infezioni avvenute a Sesto, Pierpaolo Bertoli, direttore sanitario reggente, commenta: "Il protocollo di sicurezza che l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha concordato con i responsabili del settore turistico ha funzionato molto bene. Il titolare della struttura alberghiera ha tempestivamente informato l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ed i dipendenti coinvolti sono stati messi immediatamente in isolamento. In brevissimo tempo abbiamo avviato gli accertamenti epidemiologici ed i test." (ANSA).