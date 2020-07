Incidenti montagna: alpinista muore sulle Dolomiti di Sesto

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Un alpinista ha perso la vita in un incidente, avvenuto in tarda mattinata sulle Dolomiti di Sesto. L'uomo stava percorrendo un tratto del sentiero 'Strada degli Alpini', quando in un punto particolarmente esposto è precipitato per una settantina di metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato la salma a valle.

La vittima è un turista viennese di 78 anni. L'allarme è stato lanciato alle 11.15 da una connazionale. L'anziano era precipitato accidentalmente per circa 70 metri dal sentiero n. 100, nei pressi della ferrata della Croda Rossa.

L’elicottero Pelikan 2, con a bordo il personale medico, il militari del soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf) e il personale del soccorso alpino di Sesto sono intervenuti. Giunti sul luogo dell'incidente, il medico ha dichiarato l'uomo deceduto e, dopo aver contattato il magistrato di turno, i soccorritori hanno effettuato le manovre necessarie per il trasporto della salma. I soccorritori della Guardia di finanza si sono occupati della stesura degli atti di polizia giudiziaria del caso. La salma è stata successivamente trasportata alla camera mortuaria di Sesto.