Coronavirus: in Trentino 3 nuovi positivi su 502 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Rilevati oggi in Trentino 3 nuovi casi positivi da Covid-19, su 502 tamponi eseguiti nel laboratorio di Microbiologia dell'ospedale S. Chiara di Trento.

Nessuno di questi - sottolinea l'Azienda sanitaria - presentava sintomi evidenti; uno è collegato all'indagine avviata a seguito della scoperta del focolaio nel polo logistico di Rovereto. Non si tratta comunque di uno dei lavoratori che hanno contratto il virus (di questa fattispecie, l'ultimo caso risale al 22 luglio) ma di una persona riferita alla cerchia dei contatti extra-lavorativi.

Anche oggi non c'è nessun paziente ricoverato. (ANSA).