Sicurezza: controlli di polizia a Trento, cento identificati

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - Un centinaio di persone sono state controllate nei primi giorni della settimana a Trento nell'ambito dell'azione della questura contro lo spaccio di droga e l'immigrazione irregolare.

I controlli sono stati eseguiti dal personale distaccato del Reparto prevenzione crimine di Milano e della Polizia locale di Trento nelle piazze e nelle vie del centro, presso la stazione ferroviaria e nei parchi pubblici. Un cittadino della Nigeria, pluripregiudicato, è stato denunciato perché trovato in possesso di 12 confezioni di carta stagnola contenenti eroina, per un peso di circa 3 grammi.

Inoltre sono stati identificati due stranieri, uno interessato da rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla questura di Trento e l'altro con notifica atti della Questura di Milano (già noto per problemi psichici e per numerosi precedenti penali). Questa mattina inoltre personale della Squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di carcerazione di un marocchino domiciliato a Trento, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli proseguiranno per tutta l'estate, informa la questura. (ANSA).