Orso M49:Costa,non abbattetelo ma seguitolo con radiocollare

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - L'orso M49, conosciuto come Papillon, viene seguito grazie al radiocollare "per questo motivo abbatterlo, ucciderlo, non ha alcun senso. Rilancio questo appello". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a Omnibus su La7 in merito alla nuova fuga del plantigrado dal centro di Casteller in Trentino. Un appello che tiene comunque a ribadire al presidente della Provincia autonoma di Trento, Fugatti "che mi ha escluso questo intento". M49, aggiunge Costa, "non ha mai aggredito nessuno. Fa l'orso". (ANSA).