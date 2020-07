Fraccaro,bonus edilizia farà ripartire mercato e occupazione

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - "Con il super bonus per l'edilizia al 110% creiamo qualcosa che non ha pari in Europa, affinché la domanda di ristrutturazione sia superiore dell'offerta. Così si potrà in poco tempo far ripartire il mercato e l'occupazione".

Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro che ha incontrato nel primo pomeriggio il presidente dell'Associazione artigiani del Trentino, Marco Segatta, presso la sede della categoria a Trento.

Secondo quanto riferito durante l'incontro, la misura servirà a supportare l'economia reale, con benefici su tutto il sistema economico del Paese. "Perché questo avvenga - ha inteso però precisare Fraccaro - è necessario che tutti facciano la propria parte. Le banche dovranno acquistare i crediti di imposta (a profitto), i cittadini dovranno richiedere la riqualificazione del patrimonio edilizio e le imprese saranno chiamate a mettere prodotti di qualità e di produzione locale". (ANSA).