Fase 3: aiuti per sport e artisti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - La giunta provinciale di Bolzano intende sostenere economicamente le associazioni e le organizzazioni sportive mettendo a disposizione circa 5 milioni di euro per compensare le minori entrate a bilancio causate dalle misure anti Covid. Oggi la Giunta ha modificato i criteri d'accesso al contributo per sostenere le attività sportive e del tempo libero ha annunciato il governatore Arno Kompatscher. Da domani, invece, gli artisti altoatesini indipendenti possono chiedere un aiuto per l'emergenza Covid di 2.000 euro.

Le regole sono state approvate oggi dalla Giunta provinciale.

Stanziato 1 milione di euro. Come ha spiegato l'ass. Achammer, la provincia ha stanziato un milione di euro. Gli artisti devono svolgere la loro attività da almeno due anni in Alto Adige. Le loro opere non saranno valutate secondo criteri di qualità, ha precisato l'assessore, ma solo per dimostrare l'attività artistica. Sono stati 427 gli artisti che hanno fatto domanda alla prima tranche di aiuti.

Achammer ha inoltre annunciato entro il 2020 una riforma di una legge regionale del 1992 che consentirà anche agli artisti ad accedere al fondo di previdenza complementare regionale Pensplan. (ANSA).