Escursionista recuperato grazie ai nuovi visori notturni

(ANSA) - TRENTO, 28 LUG - Sono stati di fondamentale aiuto i nuovi visori notturni in dotazione al Soccorso alpino trentino per recuperare la scorsa notte, nel gruppo della Presanella, un escursionista di 54 anni residente in Inghilterra che si era perso mentre stava scendendo verso il rifugio Segantini.

L'elicottero ha individuato l'uomo al di sotto di passo Quattro Cantoni, ad una quota di circa 2.500 metri, grazie ai nuovi visori notturni in dotazione al gruppo tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino trentino, che si aggiungono ai visori notturni di cui già dispongono i piloti degli elicotteri da circa un anno. Provato ma incolume, l'escursionista è stato recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello e trasferito a Pinzolo, dove è stato visitato dall'equipe medica.

Non è stato necessario il ricoverato in ospedale. (ANSA).