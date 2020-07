Steinmeier, Alto Adige pronto ad affrontare sfide

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - In occasione vacanze estive del presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, in Alto Adige, si è tenuto un incontro privato con il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. I due hanno colto l'occasione per riflettere insieme sulla situazione politica in Alto Adige, Italia e Germania e sugli attuali sviluppi in Europa.

Kompatscher e Steinmeier, riferisce una nota della Provincia, si sono detti d'accordo sul fatto che l'Europa abbia compiuto un passo coraggioso, ma ora occorrono impegno, serietà e ottimismo per trasformare il comune indebitamento in investimenti significativi per il futuro europeo.

Il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, trascorre regolarmente le sue vacanze in Alto Adige da oltre 20 anni ed è considerato un grande conoscitore della regione. "Soprattutto quest'anno è importante per me esprimere pubblicamente la mia gratitudine per questa continuità di frequentazione", ha sottolineato il presidente altoatesino.

Steinmeier, riferisce ancora la nota, è stato piacevolmente sorpreso dall'aria che si respira in Alto Adige, proprio in un anno molto difficile per tutti. "Nella crisi attuale, l'Alto Adige dimostra, ancora una volta, che tutti sono pronti ad affrontare le sfide che si presentano. Spesso si sperimenta ora una gioia di vivere ancora più grande e una nuova consapevolezza del valore dei momenti belli", spiega Kompatscher. Steinmeier e Kompatscher hanno anche convenuto che è importante, soprattutto ora, non trascurare le fasce deboli della società, conclude la nota. (ANSA).