Coronavirus: torna il doppio zero in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 LUG - Torna il doppio zero in Trentino sul fronte coronavirus. Oggi nessun positivo registrato su 456 tamponi analizzati e nessun decesso. Un solo paziente resta ricoverato in malattie infettive.

Lo dice il report quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. (ANSA).