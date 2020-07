Coronavirus: Kompatscher, tenere ora bassi i contagi

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha rinnovato il suo appello ai cittadini al senso di responsabilità. "Ora dobbiamo tenere bassi i contagi, perché ci troviamo in una fase critica. Dobbiamo fare di tutto - ha detto - per evitare una seconda ondata in autunno quando riapriranno le scuole e arriverà l'influenza stagionale".

Kompatscher ha ribadito che "le regole ormai sono poche chiare e ragionevoli". Il presidente della provincia di Bolzano ha, inoltre, annunciato che per i migliaia di stagionali attesi quest'autunno per la raccolta nei vigneti e meleti sarà prevista una quarantena aziendale. Chi infatti, arriva dai Paesi a rischio, come Romania e Bulgaria, all'arrivo dovrà presentare l'esito di un tampone negativo non più vecchio di tre giorni e inoltre non dovrà stare 14 giorni in quarantena nell'azienda agricola ma assieme agli altri stagionali stranieri potrà lavorare.

Infine, Kompatscher ha annunciato che nell'ambito dei provvedimenti anti Covid la provincia si occuperà dei senzatetto presenti a Bolzano. "Il nostro obiettivo - ha detto - è quello di far partecipare tutti i comuni altoatesini al costo della sistemazione dei senzatetto che per ovvi motivi si concentrano a Bolzano. Inoltre chiediamo che nelle maggiori vallate siano previsti dei posti per i senzatetto", ha concluso Kompatscher.

(ANSA).