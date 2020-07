Coronavirus: Bolzano, emergenza è costata 900 mln

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - Fino ad oggi l'emergenza è costata oltre 900 milioni di euro alle casse della Provincia di Bolzano. La giunta provinciale si è confrontata sul computo delle minori entrate (543,5 milioni di euro) e le maggiori spese (370,3 milioni) per il 2020, oltre che sulla pianificazione finanziaria del prossimo anno."Grazie all'accordo per il ristoro integrale delle minori entrate lo Stato compenserà i circa 500 milioni venuti a mancare per il ridotto gettito fiscale", ha spiegato il governatore Arno Kompatscher.

L'assessore Philipp Achammer ha respinto accuse di ritardi negli incentivi del settore economico. "Delle 13.885 domande presentate dalle piccole imprese sono già state liquidate 11.728 con complessivamente 63 milioni di euro", ha detto Achammer in conferenza stampa. (ANSA).