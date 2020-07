Coronavirus: 2 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - Ancora due nuovi contagi, in Alto Adige, su 388 tamponi valutati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore. In totale, le persone che hanno contratto l'infezione da coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 2.692. Dal totale dei casi, spiega l'Azienda sanitaria, ne sono stati sottratti dieci che, in base ad un controllo, erano stati contati due volte.

Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati per il Covid-19 (sette nei normali reparti ospedalieri e nessuno in terapia intensiva), ma aumentato le persone in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare: sono 513 (ieri erano 454). I guariti sono 2.315 (uno in più rispetto ad ieri).

