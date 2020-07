Traffico: rallentamenti e code sull'A22 e nelle valli

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Nonostante la situazione sanitaria dovuta al coronavirus il traffico è in aumento sull'autostrada del Brennero, dove in direzione sud tra Bolzano Nord ed Affi si registrano rallentamenti e code per traffico intenso. In direzione nord tra Bolzano Sud e Bolzano Nord 2 km di coda per traffico intenso. Rallentamenti anche tra lïallacciamento A4 a Verona e Rovereto Nord.

Traffico intenso si registra anche nelle principali valli dell'Alto Adige, sulla statale della Val Venosta in entrambe le direzioni tra Lagundo e Plaus e sulla statale della Val Pusteria in direzione S. Candido tra l`uscita autostradale Varna e Dobbiaco, come anche in direzione Bressanone tra S. Lorenzo e Sciaves. Rallentamenti anche sulla statale della Val Badia all`uscita della Val Badia, così la Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano. (ANSA).