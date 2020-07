Mobilità: dal 1° agosto il biglietto Euregio2Plus

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Dal primo agosto, con il nuovo biglietto Euregio2Plus, le famiglie possono viaggiare con i mezzi pubblici per un'intera giornata in tutta l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, da Kufstein a Borghetto, a soli 39 euro. Il biglietto è valido per 2 adulti e massimo 3 bambini sotto i 15 anni sui mezzi pubblici locali (comprese le funivie del Renon e San Genesio e la funicolare della Mendola), esclusi i viaggi a lunga distanza. La decisione è stata formalizzata la scorsa settimana attraverso una delibera dalla Giunta altoatesina.

Soddisfazione per il coronamento di un progetto cui si lavora da diversi anni hanno espresso il presidente pro tempore dell'Euregio, capitano del Tirolo Günther Platter, il presidente Arno Kompatscher e l'assessore Daniel Alfreider. Il biglietto unico per viaggiare nell'Euregio rappresenta "un segno tangibile del collegamento tra le regioni confinanti che consente un ulteriore sviluppo per l'Euregio anche in futuro" ha detto Kompatscher. Per Alfreider il biglietto unico rappresenta una vera pietra miliare nella collaborazione tansfrontaliera.

Tutte le informazioni sul funzionamento del ticket sono consultabili sulla comunicazione ufficiale dell'Agenzia Stampa della Provincia sull'entrata in vigore del nuovo ticket.

Informazioni sugli orari www.fahrplan.vvt.at (Tirolo con collegamenti ferroviari per l'Alto Adige), www.sii.bz.it (Alto Adige con collegamenti ferroviari per Innsbruck e Lienz) e www.ttesercizio.it (Trentino), si legge in una nota della Provincia. (ANSA).