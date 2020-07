Turismo: Apt Val di Non, istanza per lo status autonomo

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - L'Apt Val di Non (Trento) ha chiesto formalmente all'assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni il riconoscimento dello status di Azienda per il turismo indipendente e autonoma.

L'istanza - a quanto riporta una nota dell'ente di promozione turistica - è sostenuta dai sindaci della Val di Non, dal consorzio Melinda, dalle due Casse rurali del territorio e dagli operatori del settore ricettivo.

"I sindaci, così come Melinda, le Casse rurali e gli operatori del settore ricettivo, hanno riconosciuto il lavoro dell'Apt nella creazione di un prodotto turistico originale e dal potenziale ancora inespresso e hanno confermato la disponibilità a finanziare l'attività in modo importante.

L'apporto di queste nuove risorse ci consentirebbe, a partire dal 2021, di privatizzare a tutti gli effetti la nostra azienda, raggiungendo la quota del 51% di finanziamento privato richiesta dalle normative europee", ha affermato il presidente Lorenzo Paoli. (ANSA).