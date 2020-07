Rifugi trentini, in distribuzione kit anti Covid-19 del Cai

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - E' in distribuzione in questi giorni in tutti i rifugi della Società degli alpinisti tridentini (Sat) il kit per la prevenzione Covid-19, che il Club alpino italiano(Cai) ha fornito gratuitamente a tutti i rifugi (compresi quelli di proprietà della Sat). La dotazione - riporta una nota - è composta da un termo scanner per la misurazione della temperatura, da pannelli informativi (tradotti anche in tedesco e inglese), un saturimetro per valutare la saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue arterioso periferico, mascherine con filtri da sostituire e un ozonizzatore per la sanificazione dell'aria. Il kit viene portato nei rifugi a spalla dai volontari, in un'iniziativa simbolica di vicinanza ai gestori, alle prese con la stagione più difficile di sempre. (ANSA).