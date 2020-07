Gdf: traffico illecito di prodotti petroliferi, due denunce

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - La guardia di finanza di Brunico ha portato a termine due distinte operazioni in riferimento al traffico illecito di prodotti petroliferi. Presso la barriera autostradale di Vipiteno è stato fermato un autoarticolato con targa lituana e condotto da un cittadino lituano di 44 anni, che diceva di trasportare "olio per lavorazioni della plastica". Ma i successivi riscontri sul liquido hanno confermato che si trattava di una partita di 26 tonnellate di gasolio da autotrazione, non dichiarato e non sottoposto, ad accisa, con un evasione di circa 19.000 euro. Pertanto, le "Fiamme Gialle" hanno sequestrato il gasolio e l'autoarticolato e denunciato a piede libero l'autista del mezzo per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Nella seconda operazione, la Gdf ha individuato, nei pressi di Monguelfo, un autoarticolato con targa slovacca proveniente dall'Austria. Il prodotto trasportato era olio lubrificante (26 tonnellate) e che lo stesso sarebbe stato certamente ceduto senza il pagamento della prescritta imposta di consumo, ammontante a circa 20.000 euro, visto che la società che risultava documentalmente destinataria della partita era ignara di tale consegna. Le "Fiamme Gialle" hanno provveduto, pertanto, al sequestro dell'olio lubrificante e dell'autocisterna, nonché alla denuncia a piede libero dell'autista del mezzo per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta di consumo.

