Matera-Trento, firmato un gemellaggio nel nome di De Gasperi

(ANSA) - MATERA, 23 LUG - "Oggi" gli insegnamenti di Alcide De Gasperi "sono quanto mai attuali e ci indicano una strada in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando": è stato questo uno dei passaggi fatti dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), in occasione dell'inaugurazione della mostra "De Gasperi e Colombo per Matera. Racconto tra immagini e memoria" allestita nel "Basilicata open space" all'interno del Palazzo dell'Annunziata, a Matera. La mostra resterà aperta fino al 5 agosto prossimo.

Stamani, nel Cinema comunale "Guerrieri", sono stati inoltre sottoscritti i Patti di amicizia e di gemellaggio tra il Comune di Matera e il Comune di Trento e la Provincia autonoma di Trento, nel ricordo della visita dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, avvenuta 70 anni fa, e nella quale fu accompagnato dall'ex senatore a vita, Emilio Colombo, morto nel 2013. (ANSA).