Bcc: primo bilancio Gruppo chiude con 221 milioni di utile

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - L'Assemblea dei soci di Cassa centrale banca-Credito cooperativo si è riunita in videoconferenza oggi per approvare il 1/o bilancio del gruppo, riferito al 2019. A quanto riporta una nota, dal consuntivo emerge l'anno si è chiuso con un utile netto di 221 milioni di euro, mentre il coefficiente di solidità "Cet1 ratio" è 19,7%.

Il Gruppo Cassa centrale annovera 79 banche, oltre 11.000 collaboratori, 2,2 milioni di clienti e 450.000 soci. I fondi propri ammontano a 6,7 miliardi di euro, la raccolta complessiva è pari a 85 miliardi, di cui 57 di raccolta diretta e 28 di indiretta. Il risparmio gestito ammonta a 17 miliardi.

Il totale attivo è di 72,8 miliardi di euro, e gli impieghi alla clientela sono pari a 43,7 miliardi lordi per 513.000 beneficiari. L'incidenza dei finanziamenti a 332.000 famiglie ammonta a 15,7 miliardi, a 11 miliardi per 120.000 artigiani e piccole imprese.

"Di rilievo anche la prosecuzione nelle attività di riduzione dei crediti deteriorati, che ci ha portato in un triennio a dimezzare l'Npl ratio", ha detto il presidente Giorgio Fracalossi. (ANSA).