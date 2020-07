Sociale: Sait consegna tre pullmini ad Anffas

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Tre pullmini sono stati consegnati da Sait ad Anffas Trentino onlus. Sono il frutto dell'iniziativa a valenza sociale promossa in occasione del centoventesimo di fondazione di Sait, consorzio delle cooperative di consumo trentine. Sostanzialmente era stato deciso di sostenere Anffas, donando il 5% degli incassi delle giornate del 25, 26 e 27 novembre 2019 per destinarlo all'acquisto di tre pullmini attrezzati.

Stamani la consegna delle chiavi dalle mani di Roberto Simoni, presidente di Sait, a quelle di Luciano Enderle, presidente di Anffas Trentino onlus. I tre mezzi attrezzati saranno messi a disposizione della comunità e, quindi, dei centri Anffas di Trento, Arco e Borgo Valsugana e serviranno per il trasporto degli utenti a tutte le attività riabilitative.

(ANSA).