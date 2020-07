Scuola italiana in AltoAdige, concorso per 56 posti

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione il bando di concorso straordinario per il reclutamento di docenti delle scuole secondarie in lingua italiana di I e II grado in Alto Adige. La domanda di ammissione va presentata entro il 21 agosto 2020. Scadono invece il 31 luglio i termini per partecipare al concorso ordinario. Il concorso mette a disposizione complessivamente 56 posti vacanti che saranno disponibili per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e si aggiungono ai 22 posti, disponibili tra il 2021/22 e il 2022/23, banditi con concorso ordinario dello scorso 24 giugno.

"Con il concorso straordinario - sottolinea in una nota l'assessore Giuliano Vettorato - verranno coperti 13 posti per la scuola secondaria di I grado (media), suddivisi in 4 classi di concorso, e 43 posti per scuola secondaria di II grado (superiori), suddivisi in 21 classi di concorso". (ANSA).