Ospedali Trentino, via libera Ministero a riorganizzazione

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - C'è il via libera dal Ministero della Salute per il piano di riorganizzazione degli ospedali trentini relativo alle misure anti-Covid19 elaborato dalla Giunta provinciale di Trento. Con l'ok da Roma sono state dunque autorizzate voci di spesa per 16 milioni di euro, su 40 milioni che complessivamente arriveranno per il biennio 2020-2021.

"Adesso dovremo stabilire chi si occuperà di predisporre e gestire gli appalti, se la Provincia o il Ministero", spiega l'assessore provinciale alla Salute Stefania Segnana. Nello specifico il piano, che interesserà gli ospedali di Trento, Rovereto, Cles, Cavalese e Arco, prevede un incremento dei posti di terapia intensiva, che passeranno da 32 a 78 e 38 posti di sub-intensiva. Sono inoltre previste assunzioni per personale medico e para-medico da effettuare entro il 2020, un riammodernamento dei Pronto Soccorso con percorsi separati per gestire eventuali casi infetti e investimenti per il potenziamento di Trentino Emergenza. (ANSA).