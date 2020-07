Elezioni Trento, Baracetti si ritira da campagna elettorale

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Trento, Alessandro Baracetti, lascia. Il motivo, scrive Baracetti su Facebook, sta nel fatto che "Mirko Bisesti, segretario di Lega Trentino, mi riferisce che le condizioni per il ricompattamento del centro destra autonomista alle prossime elezioni comunali sono mature.

Per garantire il cambiamento alla nostra Trento con i valori del centro destra autonomista, faccio ora un passo a lato".

Baracetti spiega anche che "Il senso di responsabilità e l'amore per la nostra città sono state alla base del mio impegno sino ad oggi. Impegno pulito, onesto, disinteressato e oltre la mia persona". (ANSA).