Coronavirus: nessun caso positivo in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige non ha identificato nessuna nuova infezione da Coronavirus, su 799 tamponi effettuati. Le persone sinora risultate positive al test del Coronavirus restano 2.685.

A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi (21 luglio) ha effettuato in totale 97.639 tamponi su 49.628 persone. Sono quindi 2.297 (+3 rispetto al giorno precedente) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 872 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.169 (+3 rispetto al giorno precedente). Sono 405 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Finora sono 12.002 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. (ANSA).