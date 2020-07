Consiglio Trento: niente voto su ddl ricerca, tutto rinviato

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - A mezzanotte il confronto in Consiglio provinciale a Trento sul ddl 51 sulla ricerca è stato interrotto senza arrivare al voto. La discussione generale si è conclusa prima della breve pausa serale poi si sono discussi e respinti 13 odg sui 147 presentati da Futura con intento ostruzionistico. In tutto gli ordini del giorno presentati sul ddl sono 150. La Conferenza dei capigruppo - informa una nota del Consiglio - deciderà nei prossimi giorni se il ddl verrà ripreso il 4 agosto, quando da calendario dovrebbe iniziare, per concludersi il 6, la discussione sulla riforma del turismo o rinviarlo ad altra data. (ANSA).