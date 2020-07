Alto Adige:cade da trattore si rialza e poi accusa un malore

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - È caduto dal suo trattore mentre lavorava in campagna vicino a casa, in località Maso Rutter, in Alto Adige, frazione di Laives. Sul posto sono quindi intervenuti, come da procedura, l'ambulanza, con il supporto dell'elicottero Pelikan 1, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Laives. Ma l'uomo, un contadino di 89 anni, stava bene, era in piedi e parlava. Poi, improvvisamente, è crollato a terra stroncato probabilmente da un arresto cardiocircolatorio. Solo l'autopsia potrà stabile se il malore causato dall'uomo sia stata una conseguenza della botta rimediata nella caduta.

