A22: casellanti in sciopero domenica e lunedì

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Dopo la fumata nera sul potenziamento degli organici per il personale dell'A22 addetto ai caselli e vista "l'indisponibilità dell'azienda" di procedere, come in passato, all'assunzione di lavoratori a tempo determinato, tra domenica e lunedì i casellanti di Autostrada del Brennero incroceranno le braccia su tutta la tratta, da Modena al Brennero. Lo sciopero - annuncia una nota - è indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e riguarderà le ultime quattro ore dei turni diurni (mattina, pomeriggio e sfalsato) di domenica 26 luglio 2020 e le ultime 4 ore del turno notturno di lunedì 27 luglio 2020. Lunedì si fermeranno, sempre per quattro ore, anche gli addetti ai centri servizio.

In ballo ci sono un centinaio di contratti stagionali, che ad oggi l'azienda ha scelto di non riattivare: "Una decisione che non condividiamo - chiariscono le tre sigle -. Il comparto dell'esazione ha problemi di carenza di organico, anche a causa della mancata copertura del turn over. Da mesi si vive una situazione di emergenza, sopperendo alla necessità sia attingendo alla flessibilità di sistema, sia abbassando la qualità del servizio erogato. Alla luce di questa decisione e con la ripresa del traffico risulta incomprensibile la scelta di A22". (ANSA).