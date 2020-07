Distrutto dalla fiamme deposito agricolo in Primiero

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - Un incendio ha completamente distrutto un deposito agricolo nella zona della campagna di Tonadico, in Primiero, di proprietà di Vanni Iagher, comandante della Polizia locale. Nel deposito, scrive la Voce del Nordest, c'erano un trattore, completamente distrutto, ed altri attrezzi agricoli. Ingenti i danni complessivi alla struttura e ai mezzi.

Sul posto i vigili del fuoco del Corpo del Primiero, guidati dal comandante, Mauro Gobber. L'allarme, dato da un passante, è scattato dopo la mezzanotte ed i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino all'alba per avere ragione delle fiamme. Sulla vicenda, di cui non si esclude l'origine dolosa, indagano i carabinieri di Canal San Bovo. (ANSA).