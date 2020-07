Auto: in Alto Adige crollano del 70% le immatricolazioni

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - Anche in Alto Adige la pandemia da Covid-19 ha comportato massicce perdite di fatturato nel commercio di automobili. Nella primavera 2020 le nuove immatricolazioni hanno subito un crollo di oltre il 70% rispetto all'anno precedente, conferma la Camera di commercio di Bolzano.

Mentre all'inizio dell'anno in Alto Adige venivano immatricolate molte più autovetture nuove rispetto all'anno precedente, dopo il diffondersi del Coronavirus e il lockdown imposto dal Governo le immatricolazioni hanno subito un crollo drastico: a marzo sono scese a circa la metà di quelle dell'anno precedente, per scendere poi ancora nei mesi successivi.

Nel 2019, maggio è stato il mese con il più alto numero di immatricolazioni su base annua (28.166 nuove immatricolazioni); quest'anno, nello stesso mese si sono registrate solamente 6.447 nuove immatricolazioni. Ciò corrisponde a un calo del 77%. Anche in giugno la ripresa è stata assai contenuta. (ANSA).