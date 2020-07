Rapina per due volte la stessa persona, arrestato a Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - La Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un cittadino afghano di 26 anni, con numerosi precedenti di polizia, responsabile di due rapine, commesse a febbraio e a luglio di quest'anno, nei confronti di un giovane di nazionalità indiana.

Nel primo caso, in piazza Walther, il 26enne aveva rapinato il giovane del cellulare, dopo averlo picchiato. Nella seconda circostanza, sotto la minaccia di un coltello, aveva costretto lo stesso malcapitato ad effettuare un prelievo a uno sportello bancomat, poi interrotto grazie all'intervento di una guardia giurata. Il ventiseienne è stato rintracciato mentre vagava per le via del centro cittadino ed è stato portato in carcere a Bolzano. (ANSA).