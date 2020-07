Elezioni:centrodestra, incontro candidati tra Trento e Lavis

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - Il candidato sindaco del centrodestra per la città di Trento, Alessandro Baracetti, ha incontrato pubblicamente la candidata sindaco di Lavis della Lega Monica Ceccato. L'iniziativa simbolica, promossa dal coordinamento della Lega del Trentino, è avvenuta nell'abitato di San Lazzaro, nei pressi del Pont de fer, il ponte che collega i due Comuni. L'obiettivo dell'incontro era dare avvio ad una collaborazione tra candidati in modo da elaborare delle proposte condivise da inserire nel programma politico dei rispettivi schieramenti.

"Iniziano una collaborazione per riportare al centro le esigenze dei cittadini, fare di più e meglio per gli abitanti di Trento e Lavis", ha detto Baracetti.

A quanto riferito dalla parlamentare trentina Martina Loss (Lega), il recupero dei rapporti tra le amministrazioni di Trento e Lavis sarà uno dei punti programmatici del centrodestra. Tra le proposte avanzate dai due candidati si è parlato di un recupero delle sponde del torrente Avisio e di un rilancio comune dell'economia e del turismo nei due territori.

